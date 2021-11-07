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В сексуальном черном платье на одно плечо: Ева Лонгория на гала-вечере в Калифорнии

В сексуальном черном платье на одно плечо: Ева Лонгория на гала-вечере в Калифорнии

Ева Лонгория / Getty Images

Знаменитая актриса продемонстрировала красивый образ.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория появилась вчера на красной дорожке мероприятия LACMA Art + Film Gala в Лос-Анджелесе. Актриса надела черное длинное платье от Vivienne Westwood, которое было полностью усыпано стразами.

Наряд имел длинный шлейф и оригинальные бретельки, одна из которых была широкой, а другая тонкой и практически незаметной. Такое ассиметричное декольте добавляло образу сексуальности и женственности.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Getty Images

Волосы Лонгории были уложены объемные локоны, а на лице визажисты сделали ей яркий и выразительный макияж.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Getty Images

Мероприятие, которое посетила актриса, было посвящено влиятельным американским художникам Эми Шеральд и Кехинде Уайли, а также режиссеру Стивену Спилбергу и проходило при поддержке Модного дома Gucci. также его гостями стали Сальма Хайек, Эль Фэннинг, Хейли Бибер и другие звезды.

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