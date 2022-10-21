В сексуальном комбинезоне и ботфортах: обольстительная Хлое Кардашьян устроила фотосессию у лестницы

38-летняя звезда реалити примерила наряд от бренда своей старшей сестры.
Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков в сексуальном луке. Звезда реалити устроила фотосессию в довольно странном месте – где-то за кулисами у лестницы.
На Хлое был обтягивающий комбинезон серо-асфальтного цвета с американской проймой от бренда ее сестры Ким – Skims. Наряд прекрасно подчеркнул соблазнительные формы Кардашьян.
Комбинезон она скомбинировала с белыми ботфортами на шпильках. Шею красавица украсила широкой цепочкой.
Хлое уложила волосы в локоны, сделала макияж в шоколадно-бронзовых оттенках и завершила образ длинным маникюром цвета металлик.
Кстати, в таком же комбинезоне продемонстрировала свою сексуальную фигуру Ким Кардашьян. Аутфит она дополнила замшевыми сапогами и миниатюрной серебряной сумочкой.
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