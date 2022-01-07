В сексуальном костюме Снегурочки: участница "Холостяка" сделала фото у елки

Джессика Чеги примерила соблазнительный новогодний костюм.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги опубликовала в Instagram праздничное фото. На нем девушка позирует, сидя у елки, в сексуальном образе Снегурочки – красном костюме-боди с белой окантовкой.
"Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки. Вкусной кути и счастливого Рождества", — пожелала девушка подписчикам.
Напомним, недавно Джесс показала фото со своим новым бойфрендом.
Читайте также:
- В мандариновом корсете и латексных лосинах: "Холостячка" Злата Огневич дерзко позировала на корточках
- Приводим себя в форму: участница "Холостяка" показала упражнения, которые помогут избавиться от целлюлита.
- В платье с обнаженной спиной: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" сфотографировалась с елкой