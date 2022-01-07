В сексуальном костюме Снегурочки: участница "Холостяка" сделала фото у елки

В сексуальном костюме Снегурочки: участница "Холостяка" сделала фото у елки

Джессика Чеги примерила соблазнительный новогодний костюм.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги опубликовала в Instagram праздничное фото. На нем девушка позирует, сидя у елки, в сексуальном образе Снегурочки – красном костюме-боди с белой окантовкой.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки. Вкусной кути и счастливого Рождества", — пожелала девушка подписчикам.

Напомним, недавно Джесс показала фото со своим новым бойфрендом.

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