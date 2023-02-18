В сексуальном красном платье: Деми Роуз похвасталась стрингами и пышными ягодицами

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые пикантные снимки, на которых она предстала в сексуальном образе.

На модели было красное атласное платье в бельевом стиле с оголенной спиной, которую она продемонстрировала на камеру.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз также похвасталась красными стрингами с камнями и пышными ягодицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой обольстительный аутфит Деми дополнила элегантной прической, макияжем с красной помадой, молочным маникюром и кольцом с большим бриллиантом.

На столе у девушки стоял букет красных роз, которые ей, наверное, подарил поклонник.

Напомним, в прошлый раз Деми позировала в голубом прозрачном платье макси с блестящим принтом, откровенным декольте до пупка и открытой спиной. Под нарядом отсутствовало белье.

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