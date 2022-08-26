В сексуальном купальнике цвета металлик: Ким Кардашян похвасталась соблазнительными формами

41-летняя звезда реалити и инфлюэнсерша в сексуальном образе позировала у роскошного автомобиля.

Ким Кардашян устроила себе пикантную фотосессию в сексуальном луке. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Звезда реалити позировала в сплошном купальнике цвета металлик с большим вырезом на животе, который обнажил нижнюю часть ее груди. Он прекрасно сидел на сексуальных формах Ким.

Аутфит Кардашян дополнила светлыми босоножками с завязками выше колен и экстравагантными очками с эффектом отражения.

Эффектный образ знаменитость завершила распущенными белокурыми волосами и длинным бежевым маникюром.

Позировала она у роскошного автомобиля.

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