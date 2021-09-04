В сексуальном купальнике на отдыхе: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять фолловеров своими пышными формами.
Деми Роуз - настоящая провокаторка. Она обожает сниматься в откровенных образах и делиться горячими снимками с поклонниками в соцсетях.
На этот раз красотка опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха. Она релаксировала на набережной на пляжном диване. На фоне стояла стильная сумка Christian Dior.
Модель позировала в черно-нюдовом сексуальном слитном купальнике. Свой лук она дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде.
Сначала Роуз похвасталась своим пышным декольте, от которого тяжело оторвать взгляд.
А затем красотка продемонстрировала еще одну часть тела, которой очень гордится, - свою пышную пятую точку.
Еще несколько соблазнительных поз Деми изобразила для фото.
В прошлый раз модель поделилась откровенным снимком топлес.
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