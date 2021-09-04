В сексуальном купальнике на отдыхе: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

В сексуальном купальнике на отдыхе: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять фолловеров своими пышными формами.

Деми Роуз - настоящая провокаторка. Она обожает сниматься в откровенных образах и делиться горячими снимками с поклонниками в соцсетях.

На этот раз красотка опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха. Она релаксировала на набережной на пляжном диване. На фоне стояла стильная сумка Christian Dior.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Модель позировала в черно-нюдовом сексуальном слитном купальнике. Свой лук она дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде.

Сначала Роуз похвасталась своим пышным декольте, от которого тяжело оторвать взгляд.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

А затем красотка продемонстрировала еще одну часть тела, которой очень гордится, - свою пышную пятую точку.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Еще несколько соблазнительных поз Деми изобразила для фото.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В прошлый раз модель поделилась откровенным снимком топлес.

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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