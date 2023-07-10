В сексуальном купальнике, с белокурыми волосами и гантелями: Ким Кардашьян заинтриговала новым аутфитом

Ким Кардашьян заинтриговала фолловеров в Instagram, опубликовав снимки с ее коллаборации с известным брендом товаров для здоровья Alani Nu. Коллаборация называется Alani by Kim K. Они презентовали эксклюзивный энергетический напиток Kimade с освежающим оттенком классического вкуса Strawberry Lemonade. Энергетик был выпущен ограниченным тиражом.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

В промокампании Ким предстала в белом сплошном купальнике с сексуальным декольте и с белокурыми волосами, уложенными в локоны.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Свой лук она дополнила белыми мюлями на шпильках и роскошными серьгами, колье и браслетом на ноге.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян позировала в спортзале с розовыми стенами. В руках у нее были гантели, а рядом стоял энергетический напиток в железной банке.

Ким выглядит просто невероятно и имеет очень соблазнительные формы.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"KIMADE. Вскоре с @AlaniNutrition", — подписала фото звезды реалити.

Напомним, Ким Кардашьян посетила показ прошедшего в Италии Модного дома Dolce & Gabbana Alta Moda. Там она сияла в роскошном платье на запах цвета спелой сливы с длинным асимметричным шлейфом и открыть плечами.

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