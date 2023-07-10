В сексуальном купальнике, с белокурыми волосами и гантелями: Ким Кардашьян заинтриговала новым аутфитом

42-летняя звезда-реалити и бизнесвумен ошеломила эффектным луком.
Ким Кардашьян заинтриговала фолловеров в Instagram, опубликовав снимки с ее коллаборации с известным брендом товаров для здоровья Alani Nu. Коллаборация называется Alani by Kim K. Они презентовали эксклюзивный энергетический напиток Kimade с освежающим оттенком классического вкуса Strawberry Lemonade. Энергетик был выпущен ограниченным тиражом.
В промокампании Ким предстала в белом сплошном купальнике с сексуальным декольте и с белокурыми волосами, уложенными в локоны.
Свой лук она дополнила белыми мюлями на шпильках и роскошными серьгами, колье и браслетом на ноге.
Кардашьян позировала в спортзале с розовыми стенами. В руках у нее были гантели, а рядом стоял энергетический напиток в железной банке.
Ким выглядит просто невероятно и имеет очень соблазнительные формы.
"KIMADE. Вскоре с @AlaniNutrition", — подписала фото звезды реалити.
Напомним, Ким Кардашьян посетила показ прошедшего в Италии Модного дома Dolce & Gabbana Alta Moda. Там она сияла в роскошном платье на запах цвета спелой сливы с длинным асимметричным шлейфом и открыть плечами.
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