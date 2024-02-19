В сексуальном наряде с вырезами: Кейт Бекинсэйл посетила вечеринку BAFTA несмотря на скандал

Кейт Бекинсэйл посетила британскую вечеринку, организованную совместно изданием Vogue и брендом Tiffany & Co. под названием Fashion And Film Party, которая проводилась 18 февраля в Лондоне. Мероприятие являлось афтепати церемонии BAFTA, которая состоялась немного ранее в Альберт-холле.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

На вечеринку Кейт надела сексуальное черное платье с полупрозрачным корсетом и вырезами на бедрах. Также у платья было эффектное декольте, драпировка на длинной юбке и оригинальная бретелька со складками.

Сзади у платья была шнуровка и длинный шлейф. Также Кейт стилисты сделали высокую прическу-хвост с локонами и большим бантом. В руке она держала клатч.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Это появление на мероприятии стало неожиданностью, поскольку ранее актриса обиделась на организаторов BAFTA за то, что они отказались гарантировать ее отчиму Рою Баттерсби, умершему 10 января в возрасте 87 лет, место в памятном листе In Memory Of на премии BAFTA.

Согласно сайту организации, In Memory Of создали в 2006 году, "чтобы выразить признательность ушедшим из жизни преданным и страстным людям, работавшим в кино, играх и телеиндустрии".

Разозлившись, Кейт написала в Instagram пост, выразив свое недовольство и прикрепив в нему фото, на котором запечатлена с отчимом и мамой.

"Вот фотография сразу после того, как я вручила своему отчиму специальную премию Алана Паркера за его невероятную работу в качестве режиссера на телевидении, - пишет Кейт. - Сегодня BAFTA сообщила мне, что они "не могут гарантировать", что он будет включен в памятный лист In Memory Of в честь членов отрасли, которых мы потеряли. Таким образом, человек, умерший менее чем через неделю, каким-то образом должен пройти прослушивание перед комитетом после многолетней карьеры (за которую он был удостоен от указанной организации самой высокой награды, которую они имеют), чтобы решить, стоит ли упоминать о его смерти".

Также в посте актриса поделилась, что ее мать Джуди Лу лечится от рака четвертой стадии в течение последних шести лет.

Позже актриса написала еще один пост, в котором отметила, что Роя таки включили в памятный лист, но перед ней руководство BAFTA не извинилось за столь "холодный" ответ.

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