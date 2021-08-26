В сексуальном платье с обнаженной спиной: Alyosha позировала сидя на скале

Певица Alyosha примерила два образа в платьях и предстала в таком виде перед поклонниками в Instagram.

35-летняя мама троих детей в оранжевом платье на бретельках и с открытой спиной от @girls_atelier сексуально позировала сидя на скале. Образ певицы дополняло жемчужное украшение на волосах, серьги-висюльки, а также браслет. Alyosha сделала светлый маникюр и более насыщенный макияж, и пронзительно смотрела в камеру. Подпись к фотографии гласит:

"У женщины в гардеробе обязательно должно быть платье! Не то, в котором можно забрать детей из садика, и не то, что подойдет под кроссовки, а - особенное. Такое, в котором можно бежать навстречу любимому. Такое, в котором обычный ваш ужин в любимом месте превращается в самое неожиданное свидание. Такое, в котором чувствуешь себя особенной, и вся Вселенная это чувствует!".

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Образ получился достаточно смелым и откровенным. А вот второе платье – атласное белое, с объемными прозрачными рукавами и интересным кроем лифа, было более закрытым, но также великолепно сидело на певице.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

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