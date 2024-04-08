В сексуальном шифоновом топе: актриса Лили Джеймс на вечеринке Dolce & Gabbana

Лили Джеймс, известная многим как исполнительница главной роли в фильме "Золушка", посетила мероприятие Модного дома Dolce & Gabbana, организованное в честь 40-летия бренда и запуска выставки работ модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые его основали. Выставка получила название "От сердца к рукам: Dolce & Gabbana" и представляет из себя сборник творений высокой моды бренда.

Лили надела на мероприятие классические черные брюки палаццо с отворотами на низу штанин, которые она носила в сочетании с сексуальным прозрачным топом с американской проймой и халтером. Из-под топа было видно ее тонкий бюстгальтер на тонких бретельках.

Дополнили лук актрисы лаковые туфли на каблуках, красная помада и красный маникюр. Волосы она собрала и завершила образ серьгами-крестами.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетили многие другие знаменитости, среди которых были актриса Деми Мур и бывшая звезда бренда Victoria's Secret модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Деми Мур / Фото: Getty Images

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