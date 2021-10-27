В сексуальных образах и роскошных головных уборах: Оля Полякова выступила с грандиозным шоу во Дворце спорта

В сексуальных образах и роскошных головных уборах: Оля Полякова выступила с грандиозным шоу во Дворце спорта

Украинская певица и суперблондинка собрала аншлаг на концерте с программой "Королева ночи".

Вчера, 26 октября, во Дворце спорта Оля Полякова выступила с финальным концертом с программой "Королева ночи", которую уже третий год фанаты просто обожают. С этой программой звезда объездила всю Украину и получила звание наиболее гастролирующей певицы.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Грандиозное шоу ошеломило своей масштабностью и световыми спецэффектами. Над сценой была размещена огромная конструкция со светом в виде короны, которая уже давно стала "визитной карточкой" Оли.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Появление Поляковой на сцене произвело невероятный фурор. Поклонники ее ждали с большим нетерпением.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Певица исполнила всеми любимые хиты: "Королева ночи", "Любовница", "Лед тронулся", "Ночная Жрица", "Люли", "Первое лето", "Шлепки", "Цветочек оленький", "Мадонна" и другие. Она также спела и новую композицию "Взрослая девочка".

В этот вечер Оля демонстрировала на сцене различные эффектные образы, каждый раз сводящие с ума ее поклонников.

Звезда подчеркнула стройную фигуру и красивые ноги роскошными боди с сексуальными декольте.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля выглядела эффектно в светлом комбинезоне с металлическими деталями и голубыми аксессуарами.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Не менее роскошно она выглядела в золотом боди, очень высоких ботфортах и таком же плаще-накидке.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

В образе в испанском национальном стиле Полякова не только спела, но и станцевала фламенко.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Во время лирической песни Love Is она предстала перед публикой в образе Мавки. На ней было романтическое платье.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Свои аутфиты звезда дополняла роскошными коронами, в которых она была похожа на настоящую королеву ночи.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

На сцене не только энергичная Оля удивляла своими зажигательными танцами, но и ее денс-команда. Девушки в пикантных луках соблазнительно танцевали, демонстрируя сексуальные формы.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Алина Онопа, ТСН.ua

Сюрпризом для поклонников была коллаборация артистки со своим коллегой и другом DZIDZIO. Оля с ним презентовали свою дуэтную украиноязычную песню "Щасливі люди", написанную артистом.

Оля Полякова и DZIDZIO / Алина Онопа, ТСН.ua

Во время их исполнения на огромном экране показали тизер фильма "Звезды по обмену", в котором Полякова и DZIDZIO сыграли главные роли. Кроме того, Оля выступила продюсером фильма.

Оля Полякова и DZIDZIO / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова и DZIDZIO / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова и DZIDZIO / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова и DZIDZIO / Алина Онопа, ТСН.ua

Когда Полякова попрощалась с поклонниками и ушла со сцены, публика стала громко аплодировать и вызывать звезду спеть на бис.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля к радости фанатам вернулась и исполнила еще две песни – "Эй, секундочку" и гимн программы - "Королева ночи".

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Перед последней песней Полякова вызвала на сцену свою команду. Она поблагодарила каждого, кто был причастен к созданию этого шоу.

Оля Полякова с командой / Алина Онопа, ТСН.ua

Кстати, перед шоу поклонники имели возможность посмотреть документальный фильм, посвященный эпохе "Королева ночи". Премьера картины состоится 17 января 2022 года.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

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Оля Полякова выступила с концертом во Дворце спорта (45 фото)

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