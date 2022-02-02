В сексуальных образах и с разных ракурсов: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

46-летняя актриса показала видео, в котором она в разных луках позирует в съемке для американского журнала.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram интересное видео, в котором были собраны ее разные эффектные луки со съемок для глянца Women's Health.
Актриса продемонстрировала стройную фигуру с разных ракурсов.
Мы увидели Еву в коричневом кроп-топе и мандариновых плавках, в полосатом кроп-топе с пикантным декольте и спортивных брюках, в блестящем слитном купальнике в полоску, в коричневой рубашке со шнуровкой и полосатых плавках, в белом облегающем костюме, а также в красном купальнике.
Во всех аутфитах Лонгория выглядит прекрасно, и все они хорошо подчеркивают ее подтянутую фигуру.
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