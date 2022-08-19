В серебристом боди и с сумкой Balenciaga: Ким Кардашьян посетила вечеринку сестры

Ким Кардашьян появилась в эффектном обтягивающем боди на мероприятии ее сестры Кайли Дженнер.

41-летняя бизнесвумен и звезда-реалити посетила вечеринку под названием 818 Tequila, организованную ее сестрой Кендалл Дженнер в SoHo house в Малибу в четверг.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

На пати звезда приехала в облегающем сером боди, дополнив знойный образ блестящей серебряной мини-сумочкой Balenciaga. Образ свой Ким также дополнила эффектным макияжем в дымчатых оттенках и матовой губной помадой, а длинные белые волосы распустила и расчесала по пробору.

На мероприятии, кроме Ким и Кендалл также присутствовали мама девушек Крис Дженнер, их отец Брюс, которого нынче зовут Кейтлин Дженнер и сестра Хлое Кардашьян.

Кейтлин Дженнер / Фото: Getty Images

Крис Дженнер / Фото: Getty Images

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

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