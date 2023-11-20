В серебристом мини и черных сапогах-лосинах: Шерон Стоун на мероприятии в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса Шерон Стоун появилась на мероприятии DIVAS Simply Singing!, посвященном осведомленности о здоровье, которое проводилось в Лос-Анджелесе в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом.

На мероприятие Стоун пришла в необычном для себя наряде, поскольку надела серебряное мини-платье с высокой горловиной и рукавами-рюшами. Платье также было ассиметричным и сзади намного длинее, чем спереди.

Образ 65-летняя актриса дополнила черными сапогами-лосинами на каблуках, гламурным клатчем-коробкой с камнями, а также макияжем с яркой помадой на губах.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Напомним, что на кинофестивале в 2021 году Шэрон Стоун продемонстрировала наряд в золотом цвете. Ее платье было с большими золотыми пайетками и без бретелек.

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