В серебристом мини с бахромой: леди Виктория Херви на вечеринке в Каннах

Леди Виктория Херви / © Getty Images

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Вчера модель и светская львица посетила вечеринку Magnum Crack Into Pleasure, где появилась в серебристом мини-платье с бахромой, расшитое камнями, стразами и пайетками. Платье было на широких бретельках и с неглубоким вырезом на декольте.

Свой образ леди Виктория дополнила объемной укладкой, сделала выразительный макияж глаз и надела серьги в виде ракушек. У нее на запястье был браслет, в руке она держала клатч оттенка металлик и обула босоножки с россыпью камней на каблуках. У Виктории Херви был красный педикюр и светлый маникюр.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Ранее мы видели несколько выходов Виктории Херви на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она выбрала для выхода платье с перьям и прозрачный наряд со шлейфом.

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Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Associated Press