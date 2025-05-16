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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В серебристом мини с бахромой: леди Виктория Херви на вечеринке в Каннах

Британская аристократка леди Виктория Херви проводит время в Каннах на международном кинофестивале.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Вчера модель и светская львица посетила вечеринку Magnum Crack Into Pleasure, где появилась в серебристом мини-платье с бахромой, расшитое камнями, стразами и пайетками. Платье было на широких бретельках и с неглубоким вырезом на декольте.

Свой образ леди Виктория дополнила объемной укладкой, сделала выразительный макияж глаз и надела серьги в виде ракушек. У нее на запястье был браслет, в руке она держала клатч оттенка металлик и обула босоножки с россыпью камней на каблуках. У Виктории Херви был красный педикюр и светлый маникюр.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Ранее мы видели несколько выходов Виктории Херви на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она выбрала для выхода платье с перьям и прозрачный наряд со шлейфом.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Associated Press

Леди Виктория Херви / © Associated Press

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