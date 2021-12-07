В серебристом платье-балахоне: Элли Голдинг похвасталась образом на красной дорожке

Похоже, знаменитость была в восторге от своего образа.

В воскресенье, 5 декабря, в США состоялась ежегодная церемония вручения Премии центра Кеннеди, которую помимо звезд посетили президент США Джо Байден с первой леди, а также вице-президент США Камала Харрис с мужем.

Одной из гостей мероприятия стала также британская певица Элли Голдинг. Перед началом церемонии она позировала фотографам на красной дорожке и хвасталась своим необычным серебристым платьем-балахоном с плиссировкой и вышивкой из бисера и пайеток на декольте и плечах.

Элли Голдинг / Getty Images

Похоже, девушка была в восторге от своего платья, ведь перед камерами всячески позировала в нем.

Элли Голдинг / Getty Images

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