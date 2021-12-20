В серебристом платье и лубутенах: эффектная Приянка Чопра появилась на премьере "Матрицы"

На прошлой неделе актрису и модель Приянку Чопру запечатлели в Нью-Йорке, когда она направлялась на интервью, чтобы рассказать о своей роли в продолжении "Матрицы".
В четвертой части Приянке досталась роль Сати - программы, которую зрители видели еще в третьем фильме "Матрица: Революция". Тогда на интервью звезда приехала в ярко-красном брючном костюме с ремнем от бренда Sergio Hudson.
А 18 декабря в театре Кастро в Сан-Франциско состоялась премьера фильма "Матрица воскрешения".
На дорожке знаменитость появилась в серебристом платье без бретелей с необычным декором на декольте от бренда Halpern, с облегающим силуэтом, украшенным сверкающими пайетками.
Стилист Ло Роуч завершил образ актрисы серебристыми туфлями от Christian Louboutin на каблуках. Лук Приянки также дополняли серьги треугольной формы, насыщенный макияж глаз и губ и красивая укладка волнами.
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