В серебристом платье и с объемной прической: 78-летняя Хелен Миррен в роскошном образе продефилировала по подиуму

Хелен Миррен приняла участие в шоу Le Defile — Walk Your Worth от бренда L'Oreal, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.

78-летняя актриса выглядела потрясающе и продемонстрировала стройную фигуру. На ней было длинное серебристое платье с блестками и длинными рукавами до пола. Наряд имел красивый вырез лодочкой.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Обута она была в золотистые босоножки. Аутфит Хелен дополнила объемной прической и макияжем смоки-айс. Перламутровый маникюр завершил лук Миррен.

Напомним, на подиуме L'Oreal к Хелен присоединились также Кендалл Дженнер, Виола Дэвис и Эль Фаннинг.

Читайте также: