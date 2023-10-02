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В серебристом платье и с объемной прической: 78-летняя Хелен Миррен в роскошном образе продефилировала по подиуму

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
578
Время на прочтение
1 мин
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В серебристом платье и с объемной прической: 78-летняя Хелен Миррен в роскошном образе продефилировала по подиуму

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Актриса выглядела невероятно на фэшн-шоу.

Хелен Миррен приняла участие в шоу Le Defile — Walk Your Worth от бренда L'Oreal, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.

78-летняя актриса выглядела потрясающе и продемонстрировала стройную фигуру. На ней было длинное серебристое платье с блестками и длинными рукавами до пола. Наряд имел красивый вырез лодочкой.

Хелен Миррен / © Getty Images
Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Обута она была в золотистые босоножки. Аутфит Хелен дополнила объемной прической и макияжем смоки-айс. Перламутровый маникюр завершил лук Миррен.

Напомним, на подиуме L'Oreal к Хелен присоединились также Кендалл Дженнер, Виола Дэвис и Эль Фаннинг.

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Дата публикации
Просмотры
578
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