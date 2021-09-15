В серебристом платье и с огненными кудрями: Джессика Честейн в образе королевы танцпола пришла на премьеру фильма

В серебристом платье и с огненными кудрями: Джессика Честейн в образе королевы танцпола пришла на премьеру фильма

44-летняя актриса продемонстрировала ретролук в наряде от Burberry.

Джессика Честейн вчера, 14 сентября, посетила премьера фильма "Глаза Тэмми Фэй", в котором она исполнила главную роль – американской телезвезды 70–80-х Тэмми Фэй.

Джессика Честейн / Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в ретро-образе. Она сочетала серебристое блестящее платье от бренда Burberry, которое напоминало диско-шар, с полупрозрачной зоной декольте с туфлями цвета металлик на шпильках.

Джессика Честейн / Associated Press

Аутфит актриса дополнила кудрявой объемной прической и макияжем с серебристыми тенями и карамельной помадой. В ушах у нее были большие серьги-кольца.

Джессика Честейн / Associated Press

В этом луке Джессика была похожа на настоящую королеву танцпола.

Джессика Честейн / Associated Press

К слову, в последнее время Честейн нас радует своими эффектными образами. К примеру, на кинофестивале в Торонто она появилась в черном платье с пикантным декольте, верх которого был расшит бисером и пайетками, с кружевной отделкой на подоле.

Джессика Честейн / Associated Press

А на Венецианском кинофестивале актриса блистала в полупрозрачное платье-бюстье от Atelier Versace, расшитое стразами, и с разрезом сзади. Образ звезда дополнила красными босоножками на высокой платформе и шпильке.

Джессика Честейн / Associated Press

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Красивые выходы Джессики Честейн (11 фото)

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