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В серебристом платье и в перчатках: Рианна на премьере фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

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В серебристом платье и в перчатках: Рианна на премьере фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Рианна / Фото: Associated Press

Фасон платья был довольно необычным.

В среду, 26 октября, в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера супергеройского фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Мероприятие проходило в знаменитом кинодворце Эль-Капитан и собрало на красной дорожке множество знаменитостей.

Среди гостей кинопремьеры была певица Рианна. На мероприятие звезда пришла с возлюбленным и отцом своего сына A$AP Rocky.

Рианна / © Associated Press
Рианна / Фото: Associated Press

На певице был очень необычный наряд - серо-серебристое платье от Rick Owens из коллекции осень-зима 2022. У платья не было бретелек, оно было полностью расшито пайетками и украшено огромной складкой на бедрах, напоминающей баску.

Рианна / © Associated Press
Рианна / Фото: Associated Press

Дополнили этот вечерний наряд высокие кожаные перчатки, мюли и украшения от Reza jewelry. Особенно эффектно в образе также смотрелись прическа с объемными локонами, макияж в коричневой гамме и то, что все тело Рианны было покрыто блестками.

Рианна / © Associated Press
Рианна / Фото: Associated Press

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