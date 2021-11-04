В серебристом платье Louis Vuitton и водолазке: Наталья Водянова посетила фэшн-церемонию

Модель приехала в Катар, чтобы посетить церемонию Fashion Trust Arabia Prize.

Вчера, 3 ноября, в Национальном музее Катара в Дохе состоялась церемония награждения Fashion Trust Arabia Prize 2021, на которой можно было увидеть много знаменитостей. Среди них была и Наталья Водянова.

Модель тщательно подготовила свой образ к мероприятию. Для этого она выбрала серебристое платье длинны миди от Louis Vuitton с черной отделкой в зоне декольте, на широких бретельках и с милым черным бантом на поясе из белых колец.

Наталья Водянова / Getty Images

Под платьем на ней была черная водолазка. Аутфит Наталья дополнила серебристыми босоножками и серебристо-золотым клатчем-сундучком.

Волосы модель распустила, сделала насыщенный макияж с дымчатыми стрелками и розовыми румянами. На руках у нее были кольца с камнями и золотой браслет с зелеными камнями. Уши Водянова украсила длинными бриллиантовыми серьгами. Темно-сливовый маникюр и бежевый педикюр завершил стильный лук Натальи.

На церемонии также побывали Мэй Маск, которая блистала в белоснежном аутфите, и Наоми Кэмпбелл, которая надела асимметричное платье с перьями и белые брюки.

Мэй Маск / Getty Images

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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