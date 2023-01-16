В серебристом платье с американской проймой и цветами: потрясающий образ Кейт Хадсон на красной дорожке

Платье отлично сидело на фигуре и смотрелось довольно оригинально.

Голливудская актриса Кейт Хадсон посетила 28-ю ежегодную церемонию вручения премии Critics Choice Awards, которая проходила в отеле Fairmont Century Plaza, в Лос-Анджелесе.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

В тот вечер Кейт не получила награды, но была одной из тех, кто ее вручал в категории SeeHer Award.

Для мероприятия она выбрала потрясающее серебристое платье с американской проймой, которое было полностью расшито бисером, а его подол состоял из легкого полупрозрачного фатина, перетекающего в небольшой шлейф.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Также у платья была аппликация в виде цветов, бахрома из бисера, а спина была полностью открытой. Автором этого наряда является бренд Oscar de la Renta, а представлено платье впервые было в коллекции осень-зима 2023.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Дополняли этот красивый вечерний образ туфли на каблуках и высоких платформах от Christian Louboutin, клатч со стразами от Jimmy Choo, макияж и роскошные ювелирные изделия из жемчуга и бриллиантов от Bulgari.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

А вот днем ранее Кейт также вышла в свет. Актриса посетила чаепитие BAFTA 2023, которое проходило в отеле Four Seasons Los Angeles в Беверли-Хиллз. На знаменитости был образ лимонного цвета состоящий из топа-бандо, юбки-карандаша и пальто.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

В ушах у нее были серьги с голубыми камнями, а вот гламура добавили образу туфли со стразами.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

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