В серебристом платье с бахромой: британская актриса в вечернем луке посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе

Гостьей гала-концерта фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala, который состоялся в музее искусств в Лос-Анджелесе, стала Кэри Маллиган.

Она появилась на красной дорожке в гламурном вечернем аутфите Gucci. На актрисе было длинное серебристое платье с бахромой из стразов и пикантным V-образным вырезом, а также черный жакет с серебряной бахромой, который она накинула на плечи.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Лук Кэри дополнила черными туфлями, скромной прической и максимально естественным макияжем.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Напомним, на гала-концерте побывала также тайская актриса Прая Лундберг, которая сияла в длинном красном платье с откровенным глубоким декольте от бренда Gucci.

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