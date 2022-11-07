В серебристом платье с бахромой: британская актриса в вечернем луке посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе

37-летняя Кэри Маллиган надела на светское мероприятие наряд от Gucci.
Гостьей гала-концерта фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala, который состоялся в музее искусств в Лос-Анджелесе, стала Кэри Маллиган.
Она появилась на красной дорожке в гламурном вечернем аутфите Gucci. На актрисе было длинное серебристое платье с бахромой из стразов и пикантным V-образным вырезом, а также черный жакет с серебряной бахромой, который она накинула на плечи.
Лук Кэри дополнила черными туфлями, скромной прической и максимально естественным макияжем.
Напомним, на гала-концерте побывала также тайская актриса Прая Лундберг, которая сияла в длинном красном платье с откровенным глубоким декольте от бренда Gucci.
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