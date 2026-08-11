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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В серебристом платье с бахромой и откровенным декольте: звезда реалити похвасталась пышным бюстом

Тринити Татум привлекла внимание своим смелым гламурным нарядом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Тринити Татум

Тринити Татум / © Getty Images

Американская модель, телеведущая и звезда реалити Тринити Татум посетила встречу участников восьмого сезона реалити-шоу «Остров любви США», которая состоялась в Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия она выбрала эффектное серебряное платье с глубоким V-образным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Наряд был расшит камнями и серебряными нитями и имел длинную бахрому с камнями.

Тринити Татум / © Getty Images

Тринити Татум / © Getty Images

Образ Тринити дополнили босоножки цвета металлик на высоких шпильках и металлизированный прямоугольный клатч. На руках у нее были серебряные браслеты и кольца с бриллиантами.

Татум уложила длинные черные волосы мягкими волнами с пробором посередине. В макияже она сделала акцент на глазах с помощью блестящих теней и черного карандаша, а на губы нанесла коричневый блеск. Завершили лук французский маникюр и белый педикюр.

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