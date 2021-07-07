В серебристом платье с баской: красивая Марион Котийяр продемонстрировала образ от Chanel

В серебристом платье с баской: красивая Марион Котийяр продемонстрировала образ от Chanel

Вчера, 6 июля, на Лазурном Берегу открылся долгожданный Каннский кинофестиваль.

На красной дорожке появилось множество знаменитостей, чтобы посетить первую премьеру - фильм "Аннет". Одной из гостей мероприятия стала актриса Марион Котийяр, которая сыграла в этой картине одну из главных ролей.

Она выбрала приталенное серебристое платье на одно плечо от Chanel из коллекции Haute couture. Помимо красивого кружева платье также украшала и баска на талии. Дополнили образ Марион серебристые туфли и золотые украшения: массивная сережка в одном ухе, незамкнутый браслет и кольцо.

Марион Котийяр / Getty Images

В тот же день 45-летняя Марион появилась на публике в черно-белом летнем костюме Chanel, в котором сочетались велосипедки и удлиненная блуза. Наряд звезда дополнила стильными черно-белыми ботильонами с молнией и каблуками в золотой сетке от этого же французского Модного дома.

Марион Котийяр / Getty Images

В фильме "Аннетт" речь идет о стендап-комике по имени Генри, жена которого - всемирно известная оперная певица Энн - умирает. Герой остается один с единственной двухлетней дочерью Аннет, у которой обнаруживается необычный дар.

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