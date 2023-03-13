В серебристом платье с декольте до пупка: Кайя Гербер пришла на оскаровскую вечеринку с бойфрендом

21-летняя дочь Синди Кроуфорд и Ренди Гербера блистала в объятиях возлюбленного в эффектном серебристом платье с глубоким вырезом на декольте и высоким разрезом практически до бедра от бренда Celine. Свой образ Кайя дополнила босоножками на шпильке и кольцом на пальце. Волосы модель распустила и сделала вечерний макияж.

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

Ее 31-летний возлюбленный был в черном смокинге и интересной шелковой рубашке черного цвета. А обут в черные лаковые туфли.

Многие звезды собираясь на вечеринку, которая проходит традиционно каждый год после церемонии "Оскар", приехали в откровенных образах, а некоторые из них выбрали "голые" платья для светской тусовки.

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

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