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В серебристом платье с декольте до пупка: Кайя Гербер пришла на оскаровскую вечеринку с бойфрендом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
1 мин
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В серебристом платье с декольте до пупка: Кайя Гербер пришла на оскаровскую вечеринку с бойфрендом

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

Кайя Гербер пришла на вечеринку Vanity Fair Oscars Party вместе со своим бойфрендом – актером Остином Батлером.

21-летняя дочь Синди Кроуфорд и Ренди Гербера блистала в объятиях возлюбленного в эффектном серебристом платье с глубоким вырезом на декольте и высоким разрезом практически до бедра от бренда Celine. Свой образ Кайя дополнила босоножками на шпильке и кольцом на пальце. Волосы модель распустила и сделала вечерний макияж.

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

Ее 31-летний возлюбленный был в черном смокинге и интересной шелковой рубашке черного цвета. А обут в черные лаковые туфли.

Многие звезды собираясь на вечеринку, которая проходит традиционно каждый год после церемонии "Оскар", приехали в откровенных образах, а некоторые из них выбрали "голые" платья для светской тусовки. 

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
328
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