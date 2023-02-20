В серебристом платье с кристаллами и в голубой шубе: Лили Джеймс повеселилась на афтепати

Среди гостей церемонии была и 33-летняя актриса Лили Джеймс, известная по фильму "Золушка" и скандальному мини-сериалу "Пэм и Томми", рассказывающему о домашнем секс-видео Памелы Андерсон. На красной дорожке актриса появилась в белом длинном платье от бренда Tamara Ralph с драпировкой на животе, а также очень глубоким V-образным декольте украшеном стразами и жемчужинами.

А вот после официальной части, Лили отправилась на афтепати, организованное для гостей мероприятия. организаторами вечеринки в этом году стали British Vogue и ювелирный бренд Tiffany & Co.

Перед камерами Лили появилась в гламурном платье-водолазке серебристого цвета от 16Arlington, которое было спереди расшито крупными кристаллами. Стоимость такого наряда на официальном сайте бренда составляет 3995 фунтов стерлингов (это около 177511 гривен). Образ звезда дополнила пушистой укороченной шубой голубого оттенка от этого же бренда. Стоимость этой вещи - 2995 фунтов стерлингов (133077 гривен). Перед камерами Лили позировала немного приспустив шубу с плеч, чтобы было видно платье.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Также в образе актрисы были серебристые босоножки с квадратным мысом, высокая прическа и несколько украшений. По пути на вечеринку Лили сфотографировали с актрисой Билли Пайпер на которой было атласной мини-платье розового оттенка и такие же босоножки, как и у Джеймс.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

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