В серебристом платье с драпировкой: рассматриваем образ Ангелины Усановой с пресс-конференции

В Центральной Америке уже стартовал конкурс красоты, и представительница Украины - 26-летняя Ангелина Усанова - показала на роскошном подиуме несколько нарядов.

Также в Сальвадоре состоялась пресс-конференция для участниц, которую они также посетили в ярких нарядах и с лентами, где было написано название их страны.

На Ангелине было серебристое мини-платье с мелкой драпировкой по всей длине. Наряд украинская красавица дополнила серебристым клатчем, ярким макияжем и лаконичной прической.

Также девушка сделала французский маникюр и надела серьги-кольца, которые гармонично смотрелись с ее платьем.

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

Напомним, что финал "Мисс Вселенная 2023" состоится в субботу, однако в четверг конкурсантки приняли участие в традиционном конкурсе костюмов, который является изюминкой этого шоу. В этом году национальный наряд участницы от Украины получил название "Берегиня Мать".

Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

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