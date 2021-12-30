В серебристом платье с пайетками: Изабель Гулар во время отпуска сходила на светское мероприятие

В серебристом платье с пайетками: Изабель Гулар во время отпуска сходила на светское мероприятие

Модель Изабель Гулар совмещает приятное с полезным.

На Сент-Барте звезда не только отдыхает, но и посетила вчера светское мероприятие. 37-летняя Изабель посетила вечеринку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сент-Барте.

Изабель Гулар / Getty Images

Гулар подчеркнула фигуру серебристым платьем фасона "рыбий хвост" с россыпью пайеток. Наряд был с разрезами на декольте и на животе, и дополнила она его нюдовым маникюром, серьгами-висюльками из камней, кольцом с бриллиантом на пальце и красивым макияжем. А волосы Гулар собрала в высокий хвост.

Изабель Гулар / Getty Images

На вечеринке также присутствовали модели Хана Кросс, Фрида Аасен, Нина Агдал и певица Дуа Липа.

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