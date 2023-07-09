В серебристом платье с вырезами: украинская модель Кристи Пономарь вышла на подиум показа Gaurav Gupta

В Париже прошла Неделя высокой моды, где известные бренды представили публике свои коллекции осень-зима 2023-2024. Среди тех, кто принял участие в мероприятии, был и Модный дом Gaurav Gupta. Среди моделей, которые вышли на подиум модного шоу была и украика Кристи Пономарь.

Девушка продемонстрировала на подиуме роскошный образ - длинное серебряное платье на одно плечо. Наряд был полностью расшит бисером и пайетками, а также у него было два эффектных выреза: каплевидный на груди и фигурный на бедре.

Также наряд Кристи имел один длинный рукав и капюшон, который она носила накинув на голову. Макияж модели визажисты сделали очень лаконичный с использованием нежных розовых румян, прозрачного блеска на губах и хайлайтера.

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

На этой Неделе моды она также выходила на подиум модного шоу Giambattista Valli и продемонстрировала прозрачное платье-сетку.

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