В серебристом платье с вышивкой: роскошная Деми Мур произвела фурор образом на церемонии "Оскар"

62-летняя голливудская суперзвезда сверкала как бриллиант в этом потрясающем платье.
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремела одна из самых престижных кинопремий в мире - актерам и другим представителям киноиндустрии вручили премии "Оскар". Ожидалось, что награду в категории "Лучшая женская роль" заберет 62-летняя Деми Мур, но в этот раз удача была не на ее стороне.
Однако к мероприятию звезда подготовилась на высшем уровне, особенно подумала свой потрясающий образ. Деми выбрала серебристое платье от бренда Armani Prive с тонкими бретельками, фигурным глубоким декольте, длинным шлейфом и замысловатыми мелкими вышитыми узорами по всей длине наряда.
Украшали это платье также небольшие складки ткани на бедрах, благодаря которым талия звезды казалась еще более тонкий.
Свой образ Мур дополнила роскошными украшениями с бриллиантами от Chopard, обувью от Christian Louboutin, нежным макияжем и прической с длинными волосами, которые были подкручены на концах.
Напомним, что ранее мы вспоминали все наряды актрисы, которые она надевала на церемонию "Оскар" в предыдущие годы.
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