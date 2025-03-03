В серебристом платье с вышивкой: роскошная Деми Мур произвела фурор образом на церемонии "Оскар"

62-летняя голливудская суперзвезда сверкала как бриллиант в этом потрясающем платье.

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремела одна из самых престижных кинопремий в мире - актерам и другим представителям киноиндустрии вручили премии "Оскар". Ожидалось, что награду в категории "Лучшая женская роль" заберет 62-летняя Деми Мур, но в этот раз удача была не на ее стороне.

Однако к мероприятию звезда подготовилась на высшем уровне, особенно подумала свой потрясающий образ. Деми выбрала серебристое платье от бренда Armani Prive с тонкими бретельками, фигурным глубоким декольте, длинным шлейфом и замысловатыми мелкими вышитыми узорами по всей длине наряда.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Украшали это платье также небольшие складки ткани на бедрах, благодаря которым талия звезды казалась еще более тонкий.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Свой образ Мур дополнила роскошными украшениями с бриллиантами от Chopard, обувью от Christian Louboutin, нежным макияжем и прической с длинными волосами, которые были подкручены на концах.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее мы вспоминали все наряды актрисы, которые она надевала на церемонию "Оскар" в предыдущие годы.

Читайте также:

Деми Мур в роскошных нарядах (32 фото)