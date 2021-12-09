В серебристом пуффере и меховой панамке: модель Эльза Хоск сходила на елочный базар

Звезда готовится к Рождеству.
Шведская топ-модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret – Эльза Хоск – сходила на елочный базар, и не только выбрала рождественское дерево, но и показала трендовый лук.
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Модель надела ультрамодный серебристый пуффер канадского бренда Artiza, который дополнила такой же трендовой меховой панамкой – и тепло, и стильно.
На лице Хоск был макияж с акцентом на розовые румяна, имитирующий покраснение щек от мороза.
"Покупка елки на Рождество - мой любимый вид шопинга", - написала модель под снимками.
Напомним, ранее Эльза Хоск прилетела в Лондон, чтобы посетить церемонию вручения наград за достижения в модной индустрии Fashion Awards 2021. На красную дорожку в Королевском Альберт-холле модель вышла в объемном черном платье без бретелек, со шлейфом и цветочным принтом и в длинных вишнево-красных перчатках от Richard Quinn.
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