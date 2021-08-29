В серебристых платьях: Хайди Клум и ее 17-летняя дочь посетили показ Dolce & Gabbana

В серебристых платьях: Хайди Клум и ее 17-летняя дочь посетили показ Dolce & Gabbana

Для светского мероприятия все семейство выбрало наряды в одном стиле.

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум, ее муж Том Каулитц и 17-летняя дочь Лени прибыли в Венецию, чтобы посетить показ культового итальянского бренда Dolce & Gabbana. Показ состоялся в Дворце дожей - одной из главных достопримечательностей города.

Хайди появилась в роскошном серебристом платье без бретелек и с декольте в форме сердца. Наряд был приталенным и полностью украшен крупными камнями. Ее образ дополнили брилиантовые украшения, красный маникюр и насыщенный вечерний макияж.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Лени появилась в платье с той же коллекции, что и у ее мамы, но только ее наряд был длины мини и на бретельках. Образ девушка дополнила клатчем и босоножками на высоком каблуке.

Том Каулитц, участник знаменитой группы Tokio Hotel, выбрал для гламурного показа не менее эффектный образ, чем у его спутниц, ведь был одет в яркий оранжевый костюм и туфли со стразами, как на платье Хайди.

Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram Хайди Клум

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Хайди Клум в мини-платьях (7 фото)

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