- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
В серебряном кружевном платье с "голым" эффектом: изысканная Хейли Бибер сияла на мероприятии Time100 Gala
Известная красавица выбрала лаконичный наряд, который идеально подчеркивал фигуру.
Миллиардер и жена певца Джастина Бибера — 29-летняя Хейли Бибер — посетила галавечер Time100 Gala, который состоялся в Нью-Йорке. Нынешнее мероприятие было особенным, ведь проводилось в 20-й раз и объединило самые влиятельные имена из мира политики, культуры и развлечений.
Хейли выбрала для своего выхода на красную дорожку серебристое длинное платье на тонких бретельках и с декольте от Saint Laurent. Наряд был из цветочного кружева под которым была бежевая подкладка, поэтому создавался так называемый эффект «голого» тела.
Также фасон платья идеально подчеркивал фигуру девушки, а шлейф платья добавлял образу эффектности и роскошности. Образ она дополнила укладкой, макияжем в нюдовой гамме и украшениями с бриллиантами.
Также на красной дорожке этого мероприятия появилась актриса Кейт Хадсон в изысканном черном наряде.