В серебряном луке и с подарком в руках: Эшли Робертс сфотографировали папарацци

42-летняя звезда надела лук в одном из самых трендовых зимних оттенков этого года.
Экс-звезда группы The Pussycat Dolls и радиоведущая, как всегда, продемонстрировала стильный лук на улицах Лондона. Эшли Робертс сфотографировали после утреннего эфира на радио Heart FM, когда она шла к машине.
На знаменитой красавице был стильный и легкий костюм в трендовом цвете металлик, полностью расшитый пайетками. Наряд состоял из широкий брюк и удлиненной рубашки под которую она надела черную водолазку.
Свой образ Эшли дополнила черной сумкой, солнцезащитными очками, которые являются частью любого ее аутфита, а также туфлями и трендовыми серьгами-каплями от Bottega Veneta. Волосы она собрала в пучок, а в руке несла подарок упакованный в крафтовую бумагу и перевязанный лентой.
Но также Эшли любит дурачится и часто публикует в Instagram забавные сториз или видео со своим участием. На одном из недавних таких роликов Робертс решила показать, как она танцует в офисе с елкой.
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