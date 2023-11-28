В серебряном мини-платье с обнаженной спиной: модель похвасталась новым сексуальным луком

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха, на которых похвасталась сексуальным аутфитом.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица позировала в серебряном мини-платье из люрекса. Наряд был на тонких бретельках и имел обнаженную спину и небольшие разрезы.

Арабелла Чи/Instagram

Аутфит Чи дополнила укладкой с локонами, максимально естественным макияжем, золотыми серьгами и золотой цепочкой с подвеской.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в сексуальном розовом белье выглядывала из окна во время отдыха в Сент-Тропе.

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