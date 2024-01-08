В серебряном наряде с прозрачной юбкой: гламурная Кейт Бекинсэйл на премии в Беверли-Хиллз

Кейт Бекинсэйл посетила церемонию награждения премии "Золотой глобус" в отеле Beverly Hilton в Калифорнии.

Для такого события актриса выбрала гламурный аутфит. На ней был серебряный наряд, состоявший из боди со стразами, без рукавов, и прозрачной юбки со шлейфом. Одно плечо украшал волан из органзы.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Свой образ Бекинсэйл дополнила босоножками на экстремально высокой платформе, инкрустированной стразами, и на каблуках.

Кейт сделала элегантную прическу, украсив ее черной лентой, и вечерний макияж. В ушах у нее были большие серьги с камнями, а на руках – широкие браслеты с камнями и кольца. Темный маникюр завершил лук актрисы.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Напомним, американская телезвезда Зури Холл появилась на премии в эффектном красном платье от Oscar de la Renta.

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