В серебряном платье и без белья: Кристина Риччи из "Семейки Аддамс" посетила показ Fendi в Италии

Она выбрала платье в пол и аксессуары, которые сочетались с ним по цвету.

Кристина Риччи, сыгравшая в нашумевшем сериале "Уэнcдей" и фильмах 90-х "Семейка Аддамс" и "Каспер", прилетела в Италию на Неделю моды, которая стартовала в Милане.

Одним из первых показов, которые она посетила, было шоу бренда Fendi, который презентовал весеннюю коллекцию 2024 прет-а-порте.

На 43-летней звезде было серое длинное платье без рукавов с серебряным принтом спереди. Наряд она дополнила желтыми перчатками, небольшой сумкой с монограммой бренда, туфлями и золотыми серьгами. Однако белья под него решила не надевать, следуя тренду Free the nipple. Волосы она собрала, а на лице сделала яркий макияж глаз.

Кристина Риччи / Фото: Getty Images

Также этот показ посетила несравненная актриса Деми Мур, но в наряде более яркого оттенка.

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