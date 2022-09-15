В серебряном платье и наряде цвета фуксии: Тина Кароль продемонстрировала эффектные луки

Певица показала футуристические аутфиты из будущего клипа.
Тина Кароль показала поклонникам эффектные образы из ее нового клипа на песню "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится уже завтра, 16 сентября.
Певица примерила футуристические наряды от украинского бренда Lever Couture, а также Dolce&Gabanna и custom made, которые разработаны специально для клипа.
Кароль предстала в серебряном платье из бахромы, которое сочетала с черной балаклавой, топом и очками.
Тина чувственно позировала в объемном платье цвета фуксии с длинным шлейфом.
Артистка подчеркнула фигуру обтягивающим черным костюмом с голографическим принтом.
И продемонстрировала аутфит в светло-золотистой накидке.
Напомним, Кароль снялась в стильной фотосессии для украинского журнала Vogue, которая прошла на улицах Токио. Перед объективом фотокамеры она продемонстрировала несколько роскошных образов.
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