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В серебряном платье и наряде цвета фуксии: Тина Кароль продемонстрировала эффектные луки

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В серебряном платье и наряде цвета фуксии: Тина Кароль продемонстрировала эффектные луки

Тина Кароль/Прессслужба

Певица показала футуристические аутфиты из будущего клипа.

Тина Кароль показала поклонникам эффектные образы из ее нового клипа на песню "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится уже завтра, 16 сентября.

Певица примерила футуристические наряды от украинского бренда Lever Couture, а также Dolce&Gabanna и custom made, которые разработаны специально для клипа.

Кароль предстала в серебряном платье из бахромы, которое сочетала с черной балаклавой, топом и очками.

Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба
Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба

Тина чувственно позировала в объемном платье цвета фуксии с длинным шлейфом.

Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба
Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба

Артистка подчеркнула фигуру обтягивающим черным костюмом с голографическим принтом.

Тина Король/Прессслужба / ©
Тина Король/Прессслужба
Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба

И продемонстрировала аутфит в светло-золотистой накидке.

Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба
Тина Кароль/Прессслужба / ©
Тина Кароль/Прессслужба

Напомним, Кароль снялась в стильной фотосессии для украинского журнала Vogue, которая прошла на улицах Токио. Перед объективом фотокамеры она продемонстрировала несколько роскошных образов.

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