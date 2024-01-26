В серебряном платье и перчатках: Кайли Дженнер появилась в наряде, дизайн которого напоминал чешую

В Париже состоялась презентация кутюрной коллекции Модного дома Maison Margiela, креативным директором которого является легендарный дизайнер Джон Гальяно. Гостьей этого показа, который завершал Неделю моды, была телезвезда и основательница косметической империи Кайли Дженнер.

Младшая сестра Ким Кардашьян пришла на показ в эффектном серебряном платье, полностью расшитом пайетками, которые создавали впечатление чешуи. Дополняли вечерний образ девушки высокие прозрачные перчатки из нежного фатина.

Также стилисты сделали Кайли трендовую укладку с "мокрыми" волосами, а вот ее лицо украшал лаконичный макияж. Завершали образ белые туфли на высоких каблуках.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Посетила мероприятие она со своей сестрой Ким Кардашьян и мамой Крис. Ким надела более эффектное чем у Кайли платье, поскольку на ней было длинный наряд на бретельках и с круглыми дырками.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Что интересно, несмотря на большое количество знаменитых гостей, главной звездой показа стала все же актриса Гвендолин Кристи, которая принимала участие в показа и завершила шоу в наряде с корсетом.

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