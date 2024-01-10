В серебряном платье с рюшами-рукавами: звезда "Короны" Клэр Фой на церемонии в Голливуде

Ее наряд был одновременно гламурным и романтичным.

В Лос-Анджелесе состоялась 14-я ежегодная церемония вручения премии Губернатора Академии кинематографических искусств и наук, которую еще называют "почетным "Оскаром". В этом году мероприятие состоялось практически сразу после "Золотого глобуса", поскольку было перенесено из-за длительной забастовки актеров и сценаристов.

Среди гостей мероприятия была и звезда сериала Корона - британская актриса Клэр Фой. 39-летняя звезда вышла к фотографам в роскошном серебряном платье от бренда Rodarte.

Наряд были длинным, со шлейфом, полностью расшит пайетками, которые напоминали чешую, а также его украшали романтичные спущенные рукава-рюши из белого тюля. Декольте у платья было довольно глубоким а по его бокам было еще и два небольших банта украшеных стразами.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Этот наряд Клэр дополнила также высокой прической, нежным вечерним макияжем и несколькими украшениями с бриллиантами.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила Марго Робби - звезда "Барби". Актриса надела черное платье с вырезами на талии от бренда Celine. А вот награды в этом году получили: режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон.

Марго Робби / Фото: Associated Press

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