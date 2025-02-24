В серебряном платье и с клатчем-коробкой: 59-летняя звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс вышла в свет

Знаменитая актриса выбрала наряд в любимом стиле.
Брук Шилдс, которое совсем скоро исполнится 60 лет, настоящая легенда в мире кино, ведь карьеру она начала еще в детстве - работала ребенком-моделью, а также снималась в различных фильмах, среди которых была экранизация "Голубой лагуны". Благодаря этому фильму она стала узнаваемой и известной.
Сейчас актрису не часто можно увидеть на красных дорожках или церемониях, однако она порадовала поклонников, посетив вручение премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе, которая считается одной из самых престижных наград в отрасли кинематографа.
Актриса выбрала для этого мероприятия роскошное серебряное платье-бюстье, полностью расшитое кристаллами. Ее образ дополнили серебряные туфли на каблуках, а также клатч-коробка.
Образ звезды также дополнили гламурные браслеты на запястьях, колье с массивным кулоном на шее, а также макияж и ее любимая прическа с объемными локонами.
Подобные гламурные платья актриса очень любит. В прошлом году, например, 8 октября, в Нью-Йорке состоялось вручение премии журнала Glamour "Женщина года". Брук тогда выбрала золотое платье, полностью расшитое пайетками, которое роскошно сверкало.
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