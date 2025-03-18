В серебряном платье и с косой: актриса Эйса Гонсалес блистала на премьере фильма

Ее платье было выполнено в эстетике 30-х годов.

35-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес сыграла в новом фильме под названием "Пепел", который снят в жанре ужасов и научной фантастически. Презентации проекта состоялась в Лос-Анджелесе.

Эйса появилась перед фотографами в длинном серебряном платье с рукавами и вышивкой серебряной нитью на подоле юбки. Платье было лаконичным, нежным, красиво сверкало на свету, а также имело интересный асимметричный крой.

Эйса Гонсалес на премьере в Лос-Анджелесе / Фото: Associated Press

Носила наряд актриса в сочетании с босоножками на каблуках и несколькими украшениями. Ее волосы были собраны в гладкую косичку, а на лице визажисты сделали ей макияж с помадой насыщенного оттенка.

Эйса Гонсалес на премьере в Лос-Анджелесе / Фото: Associated Press

Ранее на презентацию фильма в рамках кинофестиваля South by Southwest, актриса пришла в черно-белом платье Gabriela Hearst с декольте и мятой юбкой.

Эйса Гонсалес на кинофестивале South by Southwest / Фото: Associated Press

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