В серебряном платье на бретельках: дочь Синди Кроуфорд очаровала своим сходством со знаменитой матерью

22-летняя американская модель Кайя Гербер - дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд - появилась на публике в Нью-Йорке. Девушка посетила звездное мероприятие - вторую ежегодную церемонию вручения наград Soho House Awards.

Девушка очаровала своим лаконичным и довольно гламурным нарядом, поскольку на ней было серебряное широкое платье длины миди и с глубоким квадратным декольте.

Наряд модель дополнила черными туфлями с острым мысом, несколькими кулонами на шее разной длины.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Также Гербер сделала объемную прическу и красивый трендовый макияж с блеском на губах и бронзером на скулах. Благодаря этому макияжу и прическе она была безумно похожа на свою знаменитую мать.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Также напомним, что ранее мы рассказывали историю красного наряда Versace с глубоким декольте и разрезом, в котором Синди Кроуфорд блистала на красной дорожке "Оскара" в 1991 году.

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