В серебряном платье на бретельках: дочь Синди Кроуфорд очаровала своим сходством со знаменитой матерью

Мероприятие, которое посетила модель, проводится, чтобы поддержать начинающих дизайнеров.
22-летняя американская модель Кайя Гербер - дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд - появилась на публике в Нью-Йорке. Девушка посетила звездное мероприятие - вторую ежегодную церемонию вручения наград Soho House Awards.
Девушка очаровала своим лаконичным и довольно гламурным нарядом, поскольку на ней было серебряное широкое платье длины миди и с глубоким квадратным декольте.
Наряд модель дополнила черными туфлями с острым мысом, несколькими кулонами на шее разной длины.
Также Гербер сделала объемную прическу и красивый трендовый макияж с блеском на губах и бронзером на скулах. Благодаря этому макияжу и прическе она была безумно похожа на свою знаменитую мать.
Также напомним, что ранее мы рассказывали историю красного наряда Versace с глубоким декольте и разрезом, в котором Синди Кроуфорд блистала на красной дорожке "Оскара" в 1991 году.
Читайте также:
- Была за рулем роскошного авто: Кайя Гербер попала под прицел папарацци
- С обнаженной спиной и без белья: красивая Кайя Гербер вышла на дорожку с возлюбленным
- В серебристом платье с декольте до пупка: Кайя Гербер пришла на оскаровскую вечеринку с бойфрендом