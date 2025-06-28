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- Шоу-бизнес
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В серебряном платье c бретельками: Кайли Дженнер в эффектном наряде посетила свадьбу Безоса
27-летняя звезда появилась в роскошном наряде на свадьбе миллиардера.
Звезда реалити-шоу и предпринимательница Кайли Дженнер попала под прицел папарацци в Венеции, когда покидала отель и направлялась на роскошную свадебную церемонию Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
Это было грандиозное и дорогое событие, которое в одном месте собрало известных и богатых личностей. Кайли на церемонию надела сногсшибательное серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu, у которого было эффектное декольте, тонкие бретельки и шнуровка спереди.
Волосы она уложила в нежный пучок, надела бриллиантовые украшения и солнцезащитные очки.
Бойфренд Тимоти Шаламе на праздник с Кайли не прибыл, однако там были замечены сестры девушки: Кендалл, Ким и Хлое, а также их мама Крис.
Однако главной звездой мероприятия была, конечно же, Лорен Санчас, котрая появилась на церемонии в платье вдохновленном старым черно-белым кино и образом актрисы Софи Лорен.