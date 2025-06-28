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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
733
Время на прочтение
1 мин

В серебряном платье c бретельками: Кайли Дженнер в эффектном наряде посетила свадьбу Безоса

27-летняя звезда появилась в роскошном наряде на свадьбе миллиардера.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Associated Press

Звезда реалити-шоу и предпринимательница Кайли Дженнер попала под прицел папарацци в Венеции, когда покидала отель и направлялась на роскошную свадебную церемонию Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Это было грандиозное и дорогое событие, которое в одном месте собрало известных и богатых личностей. Кайли на церемонию надела сногсшибательное серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu, у которого было эффектное декольте, тонкие бретельки и шнуровка спереди.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Волосы она уложила в нежный пучок, надела бриллиантовые украшения и солнцезащитные очки.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Бойфренд Тимоти Шаламе на праздник с Кайли не прибыл, однако там были замечены сестры девушки: Кендалл, Ким и Хлое, а также их мама Крис.

Хлое Кардашьян в платье Tamara Ralph Fall 2024 / © Getty Images

Хлое Кардашьян в платье Tamara Ralph Fall 2024 / © Getty Images

Ким Кардашьян в платье Versace Fall 1996 / © Associated Press

Ким Кардашьян в платье Versace Fall 1996 / © Associated Press

Однако главной звездой мероприятия была, конечно же, Лорен Санчас, котрая появилась на церемонии в платье вдохновленном старым черно-белым кино и образом актрисы Софи Лорен.

Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес и Джефф Безос

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Дата публикации
Количество просмотров
733
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