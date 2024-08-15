В серебряном платье от украинки: Эшли Парк на премьере четвертого сезона "Эмили в Париже"

Девушка блистала перед камерами в уже культовым наряде. Платье этого фасона не раз носили и другие голливудские звезды.

Сериал "Эмили в Париже" покорил сердца многих зрителей своей наивностью, красивыми актерами и нарядами, поэтому шоу продлили на четвертые сезон. Шоу в этот раз Netflix решили разделить на две части, и первую зрители увидят на стриминге 15 августа, а вторую - 12 сентября.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

Презентация же сериала состоялась в Лос-Анджелесе 14 августа и одна из главных актрис шоу - 33-летняя Эшли Парк - появилась на ней в платье от украинки. Это был наряд от бренда Lever Couture, который основала Леся Верлингьери.

Платье Эшли было на одно плечо и полностью выполнено из сетчатой ткани сшитой полосами. У него также был высокий разрез на юбке и торчащая вверх бретелька. Платье также украшал длинный шлейф.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

Образ она дополнила несколькими украшениями с бриллиантами, макияжем и прической-хвостом.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

На мероприятии она позировала с коллегами - Лили Коллинз, которая исполняет роль Эмили, а также Полом Форманом, который в сериале исполняет роль Николаса де Леона - бизнесмена и возлюбленного героини Эшли, с которым она училась в школе-интернате в Швейцарии.

Эшли Парк и Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Эшли Парк с Полом Форманом / Фото: Associated Press

Точно в таком же платье как у Эшли в 2022 году на премьере "Аватара" блистала известная модель Хайди Клум.

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