В серебряном платье, расшитом пайетками и бисером: гламурная Пэрис Хилтон продемонстрировала стройную фигуру

Пэрис Хилтон / © Associated Press

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Пэрис Хилтон в гламурном наряде посетила ежегодный благотворительный вечер Caring for Women Dinner, организованный Фондом Kering. Мероприятие прошло в ресторане The Pool в Нью-Йорке.

Знаменитость сияла в роскошном серебряном платье от Gucci. Наряд имел облегающий силуэт, длинные рукава, высокий вырез и юбку в пол.

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Пэрис Хилтон / © Associated Press

Платье было полностью расшито пайетками и бисером, которые сверкали в свете вспышек фотоаппаратов. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру Пэрис.

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Пэрис Хилтон / © Associated Press

Лук Хилтон дополнила серебристой сумкой-клатчем, инкрустированной кристаллами, с застежкой и металлической ручкой. Также она обула классические черные туфли на высоких шпильках.

На ней были длинные бриллиантовые серьги и кольцо с крупным бриллиантом. Ее длинные платиновые волосы были идеально выпрямлены и уложены с пробором посередине. Макияж знаменитости состоял из пышных ресниц, темно-бежевых теней, розовых румян и глянцевой помады нежного оттенка. Французский маникюр завершил аутфит Пэрис.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Хилтон также сфотографировалась с актером Колманом Доминго, который обнял ее за талию.

Пэрис Хилтон и Колман Доминго / © Associated Press

Напомним, Пэрис Хилтон и ее сестра Ники позировали в красивых нарядах во время отдыха в Греции.

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