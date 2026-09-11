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- Шоу-бизнес
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В серебряном платье, расшитом пайетками и бисером: гламурная Пэрис Хилтон продемонстрировала стройную фигуру
45-летняя светская львица появилась на мероприятии в Нью-Йорке в эффектном наряде, который сверкал под вспышками фотокамер.
Пэрис Хилтон в гламурном наряде посетила ежегодный благотворительный вечер Caring for Women Dinner, организованный Фондом Kering. Мероприятие прошло в ресторане The Pool в Нью-Йорке.
Знаменитость сияла в роскошном серебряном платье от Gucci. Наряд имел облегающий силуэт, длинные рукава, высокий вырез и юбку в пол.
Платье было полностью расшито пайетками и бисером, которые сверкали в свете вспышек фотоаппаратов. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру Пэрис.
Лук Хилтон дополнила серебристой сумкой-клатчем, инкрустированной кристаллами, с застежкой и металлической ручкой. Также она обула классические черные туфли на высоких шпильках.
На ней были длинные бриллиантовые серьги и кольцо с крупным бриллиантом. Ее длинные платиновые волосы были идеально выпрямлены и уложены с пробором посередине. Макияж знаменитости состоял из пышных ресниц, темно-бежевых теней, розовых румян и глянцевой помады нежного оттенка. Французский маникюр завершил аутфит Пэрис.
Хилтон также сфотографировалась с актером Колманом Доминго, который обнял ее за талию.
Напомним, Пэрис Хилтон и ее сестра Ники позировали в красивых нарядах во время отдыха в Греции.