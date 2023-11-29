В серебряном платье с кружевом на декольте: телеведущая в эффектном аутфите собралась на вечеринку

В объективы папарацци попала британская телеведущая и радио-диджейка Майя Джама. Она шла на рождественскую вечеринку Sabina Bilenko Couture в Лондоне.

Звезда обожает пикантные луки, поэтому и в этот раз выбрала именно такой. На девушке было обтягивающее серебряное платье, инкрустированное стразами, с черным кружевным лифом и высоким разрезом. Ее плечи были обнажены, а декольте выглядело соблазнительно.

Майя Джамма / Фото: Getty Images

Аутфит Майя дополнила черными туфлями со стразами и элегантными золотыми серьгами с камнями. Она сделала элегантную прическу с локонами, макияж с черными стрелками и французский маникюр.

Напомним, в прошлый раз мы видели Майю Джаму в латексном жакете с декольте и латексных легинсах.

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