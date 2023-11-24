В серебряном платье с обнаженной спиной: Екатерина Бужинская в роскошном образе представила новую песню

Екатерина Бужинская представила свою новую песню "Поцілуй мене так" и клип на нее. Эта композиция – это гимн влюбленной женщины.

Любовь – это наивысшее достояние и смысл жизни для каждой женщины. Каждая из нас хочет быть любимой, желанной, счастливой. Слушая эту песню, мы притягиваем положительную энергию и визуализируем свое женское счастье. Во время поцелуя с любимым человеком нас переполняют эмоции.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

"Поцілуй мене так" – это своеобразное напоминание женщине именно о том особом поцелуе, от которого голова идет кругом. Напоминание о том, как она счастлива, когда любит и любима", – поделилась Бужинская.

Автором песни является поэтесса Бажана (Ольга Животкова), а режиссером и оператором видео – Александр Шулика. Над стилем работала Юлия Резник, а над макияжем – Кристина Ефименко.

В клипе артистка продемонстрировала несколько эффектных образов, отражающих внутреннее состояние влюбленной женщины.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

Екатерина продемонстрировала роскошный аутфит в серебряном платье с нюдовыми вставками, шлейфом и обнаженной спиной.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

Звезда очаровала луком в черном платье фасона "рыбка" с лифом, украшенным жемчугом, и фатиновым подолом.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

Хрупкими ключицами она похвасталась в элегантном красном платье.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

А в красном платье с глубоким декольте, баской с цветочной вышивкой и низом с рюшами Екатерина продемонстрировала стройную фигуру.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

Екатерина Бужинская/Прессслужба

В кадре певица также предстала в красном брючном костюме с пайетками.

Свои стройные ноги Бужинская подчеркнула черным асимметричным мини-платьем с бахромой.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выпустили дуэтную композицию "Затримайся хоч на мить".

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