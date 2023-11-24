В серебряном платье с обнаженной спиной: Екатерина Бужинская в роскошном образе представила новую песню

Народная артистка Украины выпустила гимн влюбленной женщины.
Екатерина Бужинская представила свою новую песню "Поцілуй мене так" и клип на нее. Эта композиция – это гимн влюбленной женщины.
Любовь – это наивысшее достояние и смысл жизни для каждой женщины. Каждая из нас хочет быть любимой, желанной, счастливой. Слушая эту песню, мы притягиваем положительную энергию и визуализируем свое женское счастье. Во время поцелуя с любимым человеком нас переполняют эмоции.
"Поцілуй мене так" – это своеобразное напоминание женщине именно о том особом поцелуе, от которого голова идет кругом. Напоминание о том, как она счастлива, когда любит и любима", – поделилась Бужинская.
Автором песни является поэтесса Бажана (Ольга Животкова), а режиссером и оператором видео – Александр Шулика. Над стилем работала Юлия Резник, а над макияжем – Кристина Ефименко.
В клипе артистка продемонстрировала несколько эффектных образов, отражающих внутреннее состояние влюбленной женщины.
Екатерина продемонстрировала роскошный аутфит в серебряном платье с нюдовыми вставками, шлейфом и обнаженной спиной.
Звезда очаровала луком в черном платье фасона "рыбка" с лифом, украшенным жемчугом, и фатиновым подолом.
Хрупкими ключицами она похвасталась в элегантном красном платье.
А в красном платье с глубоким декольте, баской с цветочной вышивкой и низом с рюшами Екатерина продемонстрировала стройную фигуру.
В кадре певица также предстала в красном брючном костюме с пайетками.
Свои стройные ноги Бужинская подчеркнула черным асимметричным мини-платьем с бахромой.
Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выпустили дуэтную композицию "Затримайся хоч на мить".
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