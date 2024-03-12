В серебряном платье с обнаженным плечом: Сальма Хайек появилась на афтепати в гламурном образе

57-летняя актриса в асимметричном наряде от Gucci пришла на вечеринку.

Сальма Хайек появилась на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино.

Сальма Гаек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Associated Press

Актриса сияла в серебряном обтягивающем платье с блестками от Модного дома Gucci. Наряд имел один рукав и шлейф.

Сальма Гаек / Фото: Associated Press

Сальме сделали прическу, уложив волосы назад, макияж с длинными ресницами, черными стрелками и блестящими тенями, а также молочный маникюр. В ушах у нее были серьги-люстры с камнями, а на руках – массивные драгоценные кольца.

Сальма Гаек / Фото: Associated Press

Пино был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Сальма Гаек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Associated Press

Напомним, Сальма Хайек на вечеринке Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal в честь фильма "Оппенгеймер" позировала в черном атласном платье миди с откровенным декольте, из которого выглядывал кружевной бюстгальтер.

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